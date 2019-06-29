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  3. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, evliliklerinin 2. yıl dönümünü Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile kutladı.

29 Haziran 2019’da dünya evine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, evliliklerinin yıl dönümlerini sosyal medya hesapları üzerinden kutladılar. Burak Özçivit’in paylaştığı fotoğrafa 2 saat içerisinde yaklaşık 850 bin beğeni geldi.

Fahriye Evcen paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmına, “Bakışların hep kalbime aksın böyle.. Seni seviyorum” yazdı. Paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı.

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