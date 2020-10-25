Fahriye Evcen oğlu Karan ile sosyal medyayı salladı! 2 saatte 1 milyonu geçen beğeni aldı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 2017 yılının Temmuz ayında evlenmişlerdi. Muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çiftin 2019 yılının Nisan ayında da oğulları Karan dünyaya gelmişti. Fahriye Evcen’in birlikte yürüyüş yaparken oğluyla çekilen fotoğrafları, sosyal medyada bir anda dikkatleri çekti. Fahriye Evcen oğlu Karan ile verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Pazar günü açık havada oğluyla dolaşırken çekilen pozlarını paylaşan Fahriye Evcen’in mutluluğu yüzünden de okunuyor. Cansu Dere, Demet Özdemir, Ecem Erkek gibi isimlerin de beğendiği fotoğraflar, içinizi açacak cinsten.

Anne oğulun bu müthiş pozları için pek çok ‘Maşallah’ mesajı geliyor. Fahriye Evcen’in eşi Burak Özçivit’i etiketleyerek yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Bizimkisi bir aşk hikayesi.. @burakozcivit