Fahriye Evcen nasıl kilo verdi? İşte sırrı...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'le 2017'de dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Doğum sonrası kilolarıyla acımasız yorumlara maruz kalan güzel oyuncu, uyguladığı özel formül ve kararlılığıyla kısa sürede adeta eridi.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Doğumdan sonra 12 kilo veren anne Evcen, emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı. Anneliği ile güzelliğine güzellik katan oyuncu, Posta'nın haberine göre şu özel listeyi uyguladı:

-Un, tuz, şekerden uzak durdu.

-Karbonhidrat tüketimini azalttı.

-Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.

-Sebze ağırlıklı beslendi.

-Günde 2 litre su tüketti.

-Evinin alt katını spor salonu haline getirdi.

-Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.