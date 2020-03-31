Fahriye Evcen meydan okudu: Üç gündür buna çalışıyorum!
Karan'ı kucağına aldığından beri tüm vaktini oğluyla evde geçiren, koronavirüs karantinasıyla da tamamen eve kapanan oyuncu Fahriye Evcen, bir meydan okumaya katıldı. Ebru Akel'e meydan okuyan Evcen, yaptığı zorlu el hareketleriyle dikkat çekti.
O anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Fahriye Evcen, üç gündür bu hareket için çalıştığını belirterek, "Gecikme için kusura bakmayın, 3 gündür buna çalışıyorum" dedi.
Evcen'in yaptığı zorlu hareket takipçilerinin dikkatini çekti. Oyuncunun yaptığı hareketi deneyen takipçileri, bir hayli zorlandıklarını dile getirdi.