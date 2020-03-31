Fahriye Evcen meydan okudu: Üç gündür buna çalışıyorum!

O anları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Fahriye Evcen, üç gündür bu hareket için çalıştığını belirterek, "Gecikme için kusura bakmayın, 3 gündür buna çalışıyorum" dedi.

Evcen'in yaptığı zorlu hareket takipçilerinin dikkatini çekti. Oyuncunun yaptığı hareketi deneyen takipçileri, bir hayli zorlandıklarını dile getirdi.