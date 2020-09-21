21 Eylül 2020 Pazartesi 23:20 | Son Güncelleme:
Fahriye Evcen marka yüzü olduğu reklam filmi ile şimdi de Orta Asya'da!
Orta Asya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen'in marka yüzü olduğu L'Oréal'in reklam filmi Kazakistan'da yayınlandı.
Markanın yeni serisini tanıtan oyuncu Fahriye Evcen, Kazak hayranlarından tam not aldı. Oyuncu, “Kazakistan’daki sevenlerime ulaşıyor olmak benim için heyecan verici. Orta Asya ve Kazakistan, çok sıkı bağlarımızın olduğu, ilgi duyduğum bir bölge” dedi.