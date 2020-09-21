Fahriye Evcen marka yüzü olduğu reklam filmi ile şimdi de Orta Asya'da!

Markanın yeni serisini tanıtan oyuncu Fahriye Evcen, Kazak hayranlarından tam not aldı. Oyuncu, “Kazakistan’daki sevenlerime ulaşıyor olmak benim için heyecan verici. Orta Asya ve Kazakistan, çok sıkı bağlarımızın olduğu, ilgi duyduğum bir bölge” dedi.