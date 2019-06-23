Fahriye Evcen kocası Burak Özçivit'e izin verdi

Burak Özçivit, nisanda oğulları Karan’ı dünyaya getiren Fahriye Evcen’i bu süre boyunca yalnız bırakmadı. Katar, Dubai ve Kuveyt’ten gelen iş tekliflerini Evcen istemediği için 4 aydır geri çeviren oyuncu, eşinin onayıyla Bükreş’e gidecek.

Eylül ayında “Diriliş Osman” dizisiyle ekrana gelecek olan Özçivit, Bükreş’te reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics mağazasının açılışına katılacak.