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  3. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk rekor teklif!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk rekor teklif!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan'a 1 milyonluk rekor teklif!

Doğduğu günden beri magazin dünyasının en çok konuştuğu bebeklerden biri olan Karan'a rekor bir teklif geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in başına adeta talih kuşu kondu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı. Doğmadan adına Instagram hesabı bile açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Rekor beğeni alan Karan'a son olarak rekor bir de teklif geldi.

1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ

2. Sayfa'nın haberine göre firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak firması 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan'ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi. Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.


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