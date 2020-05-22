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  3. Fahriye Evcen ikinci kez anne mi oluyor?
22 Mayıs 2020 Cuma 12:07 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen ikinci kez anne mi oluyor?

Fahriye Evcen ikinci kez anne mi oluyor"

Haziran 2017'de Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, geçen yıl nisan ayında Karan bebeği kucağına almıştı.

Karantinadaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekilen pozlarını paylaştı. Karan adını verdikleri bir çocuğu olan Evcen'in yeşillikler içinde verdiği bir pozda elini karnına koyması akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

İKİNCİ KEZ ANNE Mİ OLUYOR?

Evcen'in "Doğayla ben, benimle doğa" notuyla paylaştığı fotoğraftaki el detayını görenler "Karan'a kardeş mi geliyor?" sorusunu sordu. Evcen, takipçilerini sevindiren bebek iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.


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