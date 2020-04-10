Fahriye Evcen güzel havayı fırsat bildi kendini bahçeye attı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan ünlülerden biri de oyuncu Fahriye Evcen. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile evden çıkmayan ve 'evde kal' çağrısı yapan Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

KENDİNİ YEŞİLLİĞE ATTI

Evinin bahçesine çıkarak güzel havanın keyfini çıkaran güzel oyuncu, çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaştı. Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.