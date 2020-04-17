Fahriye Evcen görümcesi Burçun Özçivit'i tek kalemde sildi!

Ancak Fahriye Evcen'in, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ile arasının uzun zamandır açık olduğu biliniyordu. Son olarak Evcen'den flaş bir hamle geldi.

TEK KALEMDE SİLDİ!

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i Instagram hesabından sildi. İkilinin bu karşılıklı hamlesi, kafaları karıştırdı. Evcen'in ipleri tamamen koparmasının nedeni ise henüz bilinmiyor...