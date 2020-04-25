Fahriye Evcen, görümcesi Burçun Özçivit ile kavga ettiği iddialarına yanıt verdi!
Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i takipten çıkarınca sosyal medyada büyük bir yankı bulmuş, ikilinin büyük bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Evcen'den o iddialara yanıt geldi.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in evinde şu sıralar “görümce krizi” yaşandığı iddia edilmişti. Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit ile tartıştığı öne sürülmüştü. Bu tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncunun, onu sosyal medya hesaplarından da sildiği belirtilmişti. Hatta oğlu Karan’ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı almıştı.
AÇIKLAMA GELDİ
Ortaya atılan iddiaların ardından Fahriye Evcen'den açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Evcen, "O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok."