Fahriye Evcen gömleğinde etiketi unutunca sosyal medyanın diline düştü!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, son olarak yeni aldığı kıyafetlerle objektiflere poz verdi. Evcen'in yeni aldığı gömleğinin etiketini çıkarmaması takipçilerini gözünden kaçmadı.

"KORONA VARKEN KIYAFETİ YIKAMADAN MI GİYDİN?"

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım beğeni rekoru kıran Evcen, son paylaşımında pozlarından çok unutkanlığıyla konuşuldu. Salgın nedeniyle hijyen kurallarına daha fazla dikkat edildiği son günlerde yıkamadan kıyafet giyen Evcen, fiyat etiketini unutunca "Kıyafetin etiketi üstünde kalmış. Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" yorumlarına maruz kaldı.



Öte yandan güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan 350 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşımlar...