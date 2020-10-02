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  • Fahriye Evcen gömleğinde etiketi unutunca sosyal medyanın diline düştü!
02 Ekim 2020 Cuma 17:34 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen gömleğinde etiketi unutunca sosyal medyanın diline düştü!

Fahriye Evcen gömleğinde etiketi unutunca sosyal medyanın diline düştü!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bahçesinde çekildiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Evcen'in kırmızı gömleğinin üzerindeki etiketi unutması ise sosyal medyayı salladı. Evcen, takipçilerinin diline düştü.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, son olarak yeni aldığı kıyafetlerle objektiflere poz verdi. Evcen'in yeni aldığı gömleğinin etiketini çıkarmaması takipçilerini gözünden kaçmadı.

"KORONA VARKEN KIYAFETİ YIKAMADAN MI GİYDİN?"

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım beğeni rekoru kıran Evcen, son paylaşımında pozlarından çok unutkanlığıyla konuşuldu. Salgın nedeniyle hijyen kurallarına daha fazla dikkat edildiği son günlerde yıkamadan kıyafet giyen Evcen, fiyat etiketini unutunca "Kıyafetin etiketi üstünde kalmış. Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" yorumlarına maruz kaldı.

Öte yandan güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan 350 binden fazla beğeni aldı.

İşte o paylaşımlar...

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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