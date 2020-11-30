Fahriye Evcen fit haliyle sosyal medyayı salladı!

Ünlü Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlendi. Çiftin oğulları Karan, 2019 Nisan ayında dünyaya geldi. İkilinin mutlu evliliği sürüyor.

Sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri paylaşan Evcen, son fotoğrafıyla 'hamilelik kilolarından kurtuldu' dedirtti.

Fit haliyle dikkat çeken Evcen'in paylaşımı bir saatte 435 binin üzerinde beğeni aldı. Doğum kilolarından kurtulan Evcen'e sevenleri 'artık ekrana dön' yorumunda bulundu.

Evcen, geçtiğimiz yıl eşi Burak Özçivit ve oğlu ile tatile çıkmış, doğum sonrası çekilen fotoğraflarıyla gündem olmuştu.

Fahriye Evcen'den eleştiriler sonrası sosyal medya hesabından oğlu ile çekildiği bir fotoğrafı "Beni ararsanız bulutların üzerindeyim" ifadelerini kullanarak yayınlamıştı.