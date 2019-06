Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!

2005 Best Model Of Türkiye Birincisi Burak Özçivit oyunculuk kariyerine Kanal 7'de yayınlanan Eksi 18 dizisi ile başlamıştı. Burak Özçivit ilk deneyimi olmasına rağmen Eksi 18'de başarılı bir performans göstermişti.



EKSİ 18'İN KONUSU NEYDİ?

EKSİ 18 toplumun kanayan bir yarasına parmak basmış; Çocuk Suçları! Sokakların her geçen gün daha tehlikeli bir hale geldiği, dünyadaki suç oranlarının hızla arttığı günümüzde Emniyet amirliği Çocuk Şubesi?nin cesur ve fedakâr polisleri izleyenleri derinden sarsacak olayların peşine düşmüştü.

Dizinin başrollerini 2003 Türkiye güzeli Tuğba Karaca ve 2005 Best Model Of Türkiye Birincisi Burak Övçivit paylaşmıştı.

Çarpıcı ve etkileyici bir kurguyla ekrana gelecek dizinin her bölümünde ayrı bir hikaye ile suça itilmiş çocukların öyküsü anlatılmıştı...



İŞTE EKSİ 18 DİZİSİNDEN KARELER!









Gelin, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yayınlanacak Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıracak Burak Özçivit'i yakından tanıyalım...





Burak Özçivit 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.