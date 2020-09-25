Fahriye Evcen doğum öncesi kilosuna geri döndü! İşte sırrı...

Oğlu Karan'ı doğurduktan sonra fazla kilolarıyla sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen, doğum öncesi kilosuna geri döndü.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Son 1 yılda karbonhidrat tüketimini azaltan, sebze ağırlıklı beslenen, günde 2 litre su tüketen ve hazır gıdalardan uzak duran Evcen, paylaştığı bu kareyle belini nasıl incelttiğini de gözler önüne serdi.