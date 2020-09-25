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  • Fahriye Evcen doğum öncesi kilosuna geri döndü! İşte sırrı...
25 Eylül 2020 Cuma 17:07 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen doğum öncesi kilosuna geri döndü! İşte sırrı...

Fahriye Evcen doğum öncesi kilosuna geri döndü! İşte sırrı...

Haziran 2017'de meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine giren oyuncu Fahriye Evcen, Nisan 2019'da ilk bebeğini kucağına almıştı.

Oğlu Karan'ı doğurduktan sonra fazla kilolarıyla sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen, doğum öncesi kilosuna geri döndü.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Son 1 yılda karbonhidrat tüketimini azaltan, sebze ağırlıklı beslenen, günde 2 litre su tüketen ve hazır gıdalardan uzak duran Evcen, paylaştığı bu kareyle belini nasıl incelttiğini de gözler önüne serdi.

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