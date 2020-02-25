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  3. Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi? Sırrı ortaya çıktı!

Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi? Sırrı ortaya çıktı!

Fahriye Evcen doğum kilolarını nasıl verdi" Sırrı ortaya çıktı!

Nisan 2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtuldu. Emzirdiği için şok diyetten kaçan Evcen sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi.

Fahriye Evcen, geçen yıl Karan'ı kucakladı. Doğumun ardından ise kiloyu değil, oğlunu umursadı. Emzirdiği için şok diyetten kaçtı. Takvim'in haberine göre oyuncu; sosyetik diyetle değil, bulgur yiyip su içerek kilo verdi.

HURMA VE BULGUR OLMAZSA OLMAZI

Oğlunun sağlığını her şeyden önce tutan Fahriye Evcen, aile büyüklerinin tavsiyelerine de kulak veriyor. Geleneksel yöntemlerle beslenen güzel oyuncu; kuru meyveler, hurma, hoşaf ve bulguru da bol tüketiyor.

Minik bebeğini halen emzirdiği için bu tip ürünlerden kaçınan Fahriye Evcen, her yeni anne gibi geleneksel yöntemlerle besleniyor. Tek arzusu bebeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi olan 33 yaşındaki oyuncu, bu nedenle şok diyetlerden de uzak duruyor. Düzenli olarak yürüyüş yapıp bol su içen Fahriye Evcen; un, tuz ve şekerden de uzak durdu. Güzel oyuncu, paketlenmiş gıdalardan uzak durup organik ürünlerle besleniyor...


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