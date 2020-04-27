Fahriye Evcen Burak Özçivit'e aşkını haykırdı!

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Özçivit de aynı pozu kendi sayfasında paylaştı.

'KALBİM' NOTUNU DÜŞTÜ

Evcen, eşinin omzuna başını yasladığı kareyi 'Kalbim' notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin romantik pozu, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ile aralarının bozuk olduğu iddialarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen, konuya şu sözlerle açıklık getirmişti: “O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.”