Fahriye Evcen: Beni ararsanız bulutların üzerindeyim

Geçen nisanda oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, oğlunu uyuttuğu bir videoyu paylaştı ve "Beni ararsanız bulutların üzerindeyim" dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:16
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:16
Fahriye Evcen: Beni ararsanız bulutların üzerindeyim

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan’ı kucağına almıştı. Hamileliği süresinde aldığı kiloları henüz veremeyen oyuncu, önceki gün Bodrum tatilinden dönüşte görüntülenince olanlar oldu. Kiloları yüzünden kısa sürede binlerce eleştiri alan Evcen’in hayranları ise oyuncuya sahip çıkarak ‘Fahriyerçokgüzelsin’ hashtag’ı açmıştı.

'BULUTLARIN ÜZERİNDEYİM'

Yapılan eleştirilerden sonra ilk kez paylaşım yapan oyuncu, oğlu Karan’ı uyuttuğu bir video paylaşarak ‘Beni ararsanız bulutların üzerindeyim’ notunu yazdı. Evcen bu paylaşımıyla gelen eleştirileri önemsemediğini ortaya koydu.

ilginizi çekebilir

Yeliz Yeşilmen kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen eşi kim?
Yeliz Yeşilmen kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen eşi kim?
Fikret Orman'dan Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi'ye loca jesti
Fikret Orman'dan Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi'ye loca jesti
Can Yaman ve Demet Özdemir taktik değiştirdi
Can Yaman ve Demet Özdemir taktik değiştirdi
Chloe Loughnan evden ağlayarak ayrıldı, Serdar Ortaç yolcu bile etmedi
Chloe Loughnan evden ağlayarak ayrıldı, Serdar Ortaç yolcu bile etmedi
Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan Ziynet Sali kesenin ağzını açtı
Erkan Erzurumlu ile evlenecek olan Ziynet Sali kesenin ağzını açtı
Didem Soydan ve Lider Şahin çiftinden birlikte ilk poz
Didem Soydan ve Lider Şahin çiftinden birlikte ilk poz

En Çok Okunanlar

Aykut Cömert neden öldü?
Aykut Cömert neden öldü?
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi
Reynmen'in ilk konserinden kazandığı para şaşkına çevirdi
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Bir oyuncu daha ayrıldı
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Bir oyuncu daha ayrıldı
Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken poz! 'Hiçbir zaman unutmayacağım'
Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken poz! 'Hiçbir zaman unutmayacağım'
19-23 Ağustos haftalık yorumları haberimizde
19-23 Ağustos haftalık yorumları haberimizde
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'in kapısı çalındı! Teklifi kabul etti...
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver'in kapısı çalındı! Teklifi kabul etti...
Sıla neden korkuyor? Tek tek fotoğraflarını çektirdi
Sıla neden korkuyor? Tek tek fotoğraflarını çektirdi
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Magazin haberleri ve röportajlar, Türkiye'den ve dünyadan son dakika magazin haberleri Akşam Magazin Haberleri sayfamızda.
Kategoriler
Bizi Takip Edin