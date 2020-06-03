Ezhel Norm Ender'e ilk kez yanıt verdi: Adam bize söverek para kazandı!

Bavul Dergi’den Burak Abatay’ın haberine göre; rapçi Ezhel, geçtiğimiz yıl 'Mekanın Sahibi' şarkısı ile tartışmaların fitilini ateşleyen Norm Ender hakkında olay açıklamalar yaptı.

Ezhel, Norm Ender'in şarkısında kendilerini popüler kültüre köle olmakla suçladığını ancak söylediği ne varsa kendisinin yaptığını dile getirirken, “Biz bir şey yapmadık. Herhalde bize gıcık oldu” dedi.

'BİZİ SEVMEYEN İNSANLARI BİR ODAK NOKTASINA TOPLADI VE HINCINI ALDI'

“Şarkıda dediklerinin daha arkasında dursun isterdim. Anlamadım arkadaşı. Değişik bir şey oldu. Adam bize söverek para kazandı valla mükemmel bir sistem. İnsanlar sonra bizden tiksindiler nefret ettiler anlamadım ne yaptık nasıl oldu. Bizi sevmeyen insanları bir odak noktasına topladı ve hıncını aldı."

'ORADA DA BİZE SÖVDÜ, SAYDI, HAKARET ETTİ'

"İnsanlar sevindiler kavgayı da sevdikleri için. Ondan sonra programlara talk şovlara çıktı. Orada da bize sövdü, saydı, hakaret etti. Bizim kültürde var işte. Aynı şeyleri ben yazsam, kafiyesiz rap falan, mesela yapamazdım. Ya da ben öyle yazsam benim fanlarım beni yok ederdi o yüzden de üzülüyorum."

'DAHA SAĞLAM DAHA AKILCI ŞEYLER BEKLERDİM'

"Diss evet belli bir şeye göre kazanılır ama çok vasat bu. Daha güzel bir şey olsun isterdim. İnsanların dönüp bize söylediği şeyler çok komik oldu sonra. Bize laf sokuyorlar ama komik şeyler söylüyorlar insanın gülesi geliyor. Daha sağlam daha akılcı şeyler beklerdim.” dedi.