EZHEL kimdir aslen nerelidir? Kaç yaşında? gündemde en çok konuşulan konular arasına girdi.EZHEL'in gerçek isminin ne olduğu da merak edilenler arasında. Müzik dünyasının asi rapçisi olarak bilinen EZHEL "Felaket" , “Şehrimin Tadımı” ve “İmkansızım” şarkılarıyla ünlendi. Felaket adlı şarkısı Youtube'da 23 milyon civarında dinlendi. Ünlü rapçi seslendiği parçalarla geniş kitlelere adını duyurmaya devam ediyor. Peki EZHEL kimdir aslen nerelidir? Kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

EZHEL KİMDİR ASLEN NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Gerçek ismi Ömer Sercan İpekcioğlu olan ancak sahne ismi Ezhel ile tanınan genç sanatçı, 1 Temmuz 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Farkı tarz müziği ile kısa sürede büyük beğeni yakalayan Ezhel ilk albümünü 2017 mayısında çıkardı.

Kendine has tarzını "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” şeklinde adlandıran ünlü şarkıcı küçük yaşlardan beri rap müzikle ilgiliydi. Şarkılarında Ankara'da yaşadığı mahallenin kültüründen izler bırakan Ezhel'in klipleri milyonlarca izleme aldı.

2018 yılında Keişan ile birlikte çıkardığı seri ile adını duyuran şarkıcı, 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurmuştur. Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katılım sağlamıştır.