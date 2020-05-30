Ezgi Sertel hamilelik sürecini anlattı: Acımasızca eleştirildim!

Taze anne Ezgi Sertel, bugün 2.Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında soruları yanıtlayan Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu'nun kendisine doğum hediyesi olarak ne aldığını sorması üzerine "Vallahi sadece teşekkür etti, hiçbir hediye almadı. Her şey çocuklarımız için. Böyle bir beklentim yok. Özel bir güne gerek yok o hep bana hediye alır." yanıtını vererek şaşırttı.

'SON İKİ AYI YATARAK GEÇİRDİM'

Ezgi Sertel ikiz bebeklerine hamileyken yaşadığı zorlukları da anlattı. Sertel, "İnsanlar hep doğallıktan bahsediyor ama filtresiz de gezmemizi istemiyorlar galiba! Hamile fotoğrafıma inceltmem mi gerekiyor onu da bilemedim. Hamilelik dönemimde de bu tarz kötü yorumlara maruz kaldım. Hamile bir kadın bazen üzgün, bazen kaygılı çok karışık hisler yaşıyor. Bu süreçte sadece fiziksel ve biyolojik hisler yaşamıyorsunuz, psikolojik olarak da etkilendiğiniz bir dönem. Benim hamilelik sürecim zor geçti, son iki ayı yatarak tamamladım. Erken doğum riskim vardı, operasyon geçirdim sadece ihtiyaç için kalktım yataktan demişti.

'BURNU BÜYÜMÜŞ DEDİLER'

Son iki ay yatarak geçirdiğim için hiç hamilelik fotoğrafım yoktu. Ben de çekilmek istedim, hazırladılar beni birkaç poz çektiler, onları da paylaşmak istedim. O fotoğraflardan sonra ‘burnu büyümüş’ dediler. Bu tarz kötü yorumlar hep geldi.

'ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM'

Yeni doğum yapmış bir kadın olarak ilk önceliğimiz kilo mu onu da bilemedim. Çok mutluyum çocuklarım çok sağlıklı, ben çok sağlıklıyım. Benim için önemli olan buydu, zor bir hamilelik süreci geçirdim." ifadelerini kullandı.