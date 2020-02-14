Ezgi Mola'ya yakın arkadaşı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın aşkı soruldu

Mola, ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyerek "İşlerimizin çok yoğun olmadığı zamanlar birlikte geziyoruz. Her şey güzel gidiyor" dedi.

'İŞGÜZARCA YORUM YAPMAM'

Ayrıca Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın birlikteliği ile ilgili sorulara, "Bu konulara girmeyelim. İşgüzarca yorum yapmam. Üçüncü kişi bir şey dememeli. Çünkü onlar bir şey demiyor" cevabını verdi.