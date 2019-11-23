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  3. Ezgi Mola'dan şaşırtan açıklama! 'Üç ay önce evlendik'

Ezgi Mola'dan şaşırtan açıklama! 'Üç ay önce evlendik'

Ezgi Mola'dan şaşırtan açıklama! 'Üç ay önce evlendik'

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Bebek’te sevgilisi Mustafa Aksakallı’yla birlikte görüntülendi.

Bir süre tavla oynayan çift sonrasında gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Keyifli halleri dikkat çeken sevgililer gazetecilerin evlilik sorularına verdikleri cevapla şaşırttı. “Evlilik planlanı var mı” şeklindeki soruya karşılık Mola, “3 ay önce evlendik. Sizin haberiniz yok” diye cevap verdi. Aksakallı da, “Ezgi’nin yakında bir sürprizi olacak” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

 


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