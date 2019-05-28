Ezgi Mola'dan İbrahim Çelikkol'a: Gönlümün Ceysın'ı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola son paylaştığı fotoğrafı ile takipçilerini güldürdü.

Hollywood yıldızı Jason Statham'a olan hayranlığıyla bilinen Ezgi Mola, İbrahim Çelikkol ile bir fotoğraf paylaşıp altına Gönlümün Ceysın'ı yazdı.

İbrahim Çelikkol'un fitliğine dikkat çeken ve Jason Statham'a benzeten Ezgi Mola takipçilerini güldürdü.