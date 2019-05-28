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28 Mayıs 2019 Salı 16:46 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:59

Ezgi Mola'dan İbrahim Çelikkol'a: Gönlümün Ceysın'ı

Ezgi Mola'dan İbrahim Çelikkol'a: Gönlümün Ceysın'ı

Ezgi Mola, İbrahim Çelikkol ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Jason Statham hayranı Mola, fotoğrafın altına şu notu düştü: Gönlümün Ceysın'ı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola son paylaştığı fotoğrafı ile takipçilerini güldürdü. 

Hollywood yıldızı Jason Statham'a olan hayranlığıyla bilinen Ezgi Mola, İbrahim Çelikkol ile bir fotoğraf paylaşıp altına Gönlümün Ceysın'ı yazdı.

İbrahim Çelikkol'un fitliğine dikkat çeken ve Jason Statham'a benzeten Ezgi Mola takipçilerini güldürdü.

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