Ezgi Mola, Enis Arıkan'ın esprili paylaşımına cevabı yapıştırdı!

Yakın arkadaş oldukları herkes tarafından bilinen Ezgi Mola ve Enis Arıkan ikilisinin sosyal medyada ki atışmaları hayranları tarafından yoğun ilgi görüyor.Geçtiğimiz gün yine Enis Arıkan yaptığı paylaşımda Ezgi Mola'ya laf attı, Ezgi Mola'dan cevap gecikmedi. İşte o paylaşım ve olay yaratan cevap.

Enis Arıkan, yaptığı esprili paylaşımda “Ezgi tshirtümü yıkadı sırf pamukçuk oldu” diyerek laf attı.

Ezgi Mola ise bu söze yanıt verdi ama bu yanıt biraz ağır kaçtı: “Kuzum keşke “kullanılmış” bir rulo tuvalet kağıdını şort cebinde bırakıp makineye atmasaydın” Enis Arıkan’ın bazı hayranları ise “Bant yapıştır çek aşkım geçer” diyerek yol gösterdi.