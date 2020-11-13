Ezgi Mola yine Safiye'ye bağladı!

Zaman zaman Ezgi Mola da evde temizlik yaparken “Rolüme hazırlanıyorumdur” şeklinde sözlerle Safiye’yi anıyor. Ezgi Mola’nın 8 yıl sonra setlere adeta fırtına gibi döndüğü bir süreçte, oyuncuyu sosyal medyada takip edenler de sık sık Safiye ile ilgili paylaşımlarına benzer mesajlar gönderiyorlar.

Durumu tiye alan bir kişi daha var ki Ezgi Mola’nın ev hallerini takipçileriyle paylaşıyor; sevgilisi Mustafa Aksakallı. En az Ezgi Mola kadar esprili bir kişilik olduğu anlaşılan Aksakallı, Mola’nın evde kendisini kaptırmış temizlik yaparkenki hallerini çekip, instagram’da paylaşıyor.

Ezgi Mola’ya takip edenler, onun zaten çok titiz bir insan olduğunu, temizliğe çok önem verdiğini artık biliyor. Ancak tabii Safiye kadar hastalıklı bir durum değil onunkisi.

Yine de Safiye’yi oynadıktan sonra temizlikle ilgili durumlar, onun için Safiye’ye benzetilmekten öteye gidemiyor artık..

Sevgilisi Mustafa Aksakallı da Ezgi Mola’nın, sete gitmeden önce temizlik yaptığı o anlarda gizlice onu çekip yayınlamış.

İşte o paylaşım: