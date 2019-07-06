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  3. Ezgi Mola sevgilisine rakip oluyor 

Ezgi Mola sevgilisine rakip oluyor 

Ezgi Mola sevgilisine rakip oluyor 

Ezgi Mola, hayalini gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, bir süredir hayata geçirmek istediği mekanını Alaçatı’da açtı.

Ağaçların altında romantik bir konseptle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Mola, yaşadığı heyecanı da sosyal medyadan paylaştı. Çok sayıda ünlü arkadaşının da desteğini alan Mola’nın bu hareketi ‘Erkek arkadaşına rakip oluyor’ şeklinde yorumlar yapılmasına da neden oldu. Mola’nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, uzun süredir Çeşme’de mekan 
işletmeciliği yapıyor. 

 

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