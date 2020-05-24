Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola nereli ve kaç yaşında?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a konuk olan Ezgi Mola Cemal Can Canseven ile diyaloğuyla yarışmaya damgasını vurdu. 24 Mayıs Pazar günü yayınlanan Survivor'ın 86. bölümünde anlat bakalım oyununa konuk olan güzel oyuncu Cemal Can Canseven'e sürpriz doğum günü kutlamasında bulundu. İzleyiciler de “Ezgi Mola kimdir?” sorusunu aratmaya başladı. Peki, Ezgi Mola kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı hakkında merak edilenler...
Survivor’a konuk olan Ezgi Mola geceye damgasını vurdu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın 24 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümünde anlat bakalım oyunu oynandı. Cemal Can Canseven ile eşleşen Ezgi Mola izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Cemal Can’ın doğum gününü de kutlayan güzel oyuncu geceye damgasını vurdu. Haberimiz içerisinden “Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?” sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
EZGİ MOLA KİMDİR?
Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Ezgi Mola henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı.
2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.
OYNADIĞI FİLMLER
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
Aydede (2018) - Rabia
Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül
Soğuk (2013) - Boncuk
Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
Celal ile Ceren (2013) - Ceren
Pazarları Hiç Sevmem (2012)
Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
Veda (2010) - Latife Hanım
Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
Organize İşler (2005) - Berrak
OYNADIĞI DİZİLER
Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]
Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
Sınıf (2008) - Esra
Kolay Gelsin (2008) - Kezo
Senden Başka (2007) - Hayriye
Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
Görünmez Adam (2004)
Sevinçli Haller (2004)
Sultan Makamı (2003) - Seda
Unutma Beni (2002) - Seda
Karate Can (2000)