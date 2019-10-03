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  3. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor!

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor!

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor!

Oyuncu Ezgi Mola'nın, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

36 yaşındaki Ezgi Mola, yaklaşık 1 yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyordu. Son olarak TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının haberine göre; Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti, 2020’de nikah masasına oturmaya karar verdi.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Ezgi Mola'yla aşk yaşayan Mustafa Sakallı, Tren Port Alaca işletmesinin sahibi. Mekanın işletmecisi olan Mustafa Sakallı, Enis Arıkan, Berkay, Gizem Karaca ve Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı. Özellikle Tren Port Alaca işletmesi Kerimcan Durmaz'ın sıklıkla çıktığı işletme olarak dikkat çekiyor.

50 bini aşkın takipçisi bulunan Mustafa Aksakallı, Kuşadası'nda eğlence merkezi bulunuyor. İzmir'li olan Aksakallı 1.80 boyundadır.

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