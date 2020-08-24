Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3709
  • 8,7298
  • 461.692
  • 1117.57
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:24 | Son Güncelleme:

Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı

Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
İHA

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa'da ilk 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni İzmir'de açtı.

Açılışa İzmir Menderes’te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan ev sahipliği yaptı. Törene, sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

Ezgi Mola, açılış konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi: “Kalbim acıyarak buraya geldim. Acılarıyla mücadele eden çocuklar artık yalnız değil. Burada Saadet öğretmen gibi bir kahramanla birlikteyiz. Çünkü bizi sevgi kurtaracak.”

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin açıklama
Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim
MHP lideri Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Bakan Ersoy canlı yayında açıladı: 11 milyar dolarlık geliri geçeriz!
Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri mest etti

Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyenleri mest etti

Dünyanın en ilginç deprem efsaneler

Dünyanın en ilginç deprem efsaneler

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!