Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkı belgelendi! Murat Dalkılıç ele verdi

Geçen haziranda Kaan Yıldırım ile 3 yıllık evliliği sona eren oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun, gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdığı iddia edilmişti. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü öne sürülmüştü. Bir aydır görüşen çiftin, şimdilik aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği biliniyordu.

KANITLANDI!

İkili, dün Bayi Toplantısı filminin galasına ayrı ayrı katıldı ve aşk sorularına yanıt vermedi. Ancak çifti, şarkıcı Murat Dalkılıç ele verdi. Dalkılıç'ın Instagram hesabından attığı bir hikayede arkada görünen Eyüboğlu ve Engin'in, yan yana oturması ve neşeli halleri dikkat çekti. Böylece ikilinin aşkı kanıtlanmış oldu.