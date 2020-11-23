23 Kasım 2020 Pazartesi 10:35 | Son Güncelleme:
Ezgi Eyüboğlu'nun yeni dizisi belli oldu
2010 yılından itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Ezgi Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige karakterine hayat vermiş ve izleyiciler tarafından da büyük ilgi görmüştü. O günden bu yana birçok projede bulunan oyuncu, son 1 yıldır ise herhangi bir projede yer almamıştı. Hayranlarını sevindirecek yeni haber geldi Ezgi Eyüboğlu'nun yeni dizisi belli oldu..
İntikam dizisinde Cemre, Yasak’da Asude, Ulan İstanbul’da Ada, Adı Mutluluk’ta Kumsal, Payitaht Abdülhamid’de Melike karakterlerinin ardından ünlü oyuncu en son geçen sezon Fox TV ekranında Bir Aile Hikayesi’nde Nil karakteri ile yer almıştı.
Güzel oyuncu, pandemi süreci içinde de yer alan son 1 yıl içinde yeni bir proje ile gündeme gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Ezgi Eyüboğlu, Teşkilat isimli yeni bir dizi için anlaşma sağladı.
Tims&B tarafından hazırlıkları devam eden dizi TRT1 ekranında izleyicisi ile buluşacak. Çağlar Ertuğrul için de tekilf yapıldığı ama henüz anlaşma sağlanmadığı ortaya çıkmıştı.
Teşkilat dizisi için oyuncu arayışlarına devam ediliyor.