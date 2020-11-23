Ezgi Eyüboğlu'nun yeni dizisi belli oldu

İntikam dizisinde Cemre, Yasak’da Asude, Ulan İstanbul’da Ada, Adı Mutluluk’ta Kumsal, Payitaht Abdülhamid’de Melike karakterlerinin ardından ünlü oyuncu en son geçen sezon Fox TV ekranında Bir Aile Hikayesi’nde Nil karakteri ile yer almıştı.

Güzel oyuncu, pandemi süreci içinde de yer alan son 1 yıl içinde yeni bir proje ile gündeme gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Ezgi Eyüboğlu, Teşkilat isimli yeni bir dizi için anlaşma sağladı.

Tims&B tarafından hazırlıkları devam eden dizi TRT1 ekranında izleyicisi ile buluşacak. Çağlar Ertuğrul için de tekilf yapıldığı ama henüz anlaşma sağlanmadığı ortaya çıkmıştı.

Teşkilat dizisi için oyuncu arayışlarına devam ediliyor.