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  3. Ezgi Eyüboğlu'ndan eski eşi Kaan yıldırım ile Hadise aşkına şaşırtan tepki

Ezgi Eyüboğlu'ndan eski eşi Kaan yıldırım ile Hadise aşkına şaşırtan tepki

Ezgi Eyüboğlu'ndan eski eşi Kaan yıldırım ile Hadise aşkına şaşırtan tepki

Meslektaşı Kaan Yıldırım'dan geçen yaz boşanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre; Markalar Sokağı'nda aracını vale noktasına teslim eden ünlü oyuncunun utangaç tavırları gözlerden kaçmadı.

DUYMAMAZLIKTAN GELDİ!

Eski eşi Kaan Yıldırım ile ünlü popçu Hadise'nin aşk iddialarını soran muhabirleri duymamazlıktan gelen güzel oyuncu, AVM'ye girerek mağazalarda keyifle turladı.


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