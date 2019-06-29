Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın boşanma nedeni ihanet mi? araştırılan konular arasında bulunuyor. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın aşkı, 2013'te birlikte rol aldıkları “Ulan İstanbul” dizisinin setinde başlamıştı. Beğenilen çift, geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile tel celsede boşandı. Boşanmanın ardından ayrılık nedenleri merak edildi. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın boşanma nedeni ihanet mi? İşte Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın boşanma nedeni..

Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım, 6 yıl önce Ulan İstanbul dizisinde aşk yaşamaya başlamış ve 3 yıl önce dünyaevine girmişlerdi. Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşanma sebebini şiddetli geçimsizlik olarak duyursa da gerçeğin ihanet olduğu iddia edildi.

Kaan Yıldırım'ın oynadığı Halka dizisinde rol arkadaşı Hazal Subaşı ile yakınlaştığı iddia edildi. Tabii bu sadece bir iddia. Eyüboğlu'da bu yakınlaşmadan haberdar olunca konu boşanmaya kadar uzadı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Ezgi Eyüboğlu ile davalı Kaan Yıldırım avukatlarıyla birlikte katıldı. Hakimin, "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine söz alan davacı Ezgi Eyüboğlu, "Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin. Davalıdan nafaka ya da tazminat talebim yoktur" dedi.

Boşanma sonrası basın açıklaması yapan çiftin açıklaması şöyleydi: "Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir." ( Kaynak: Takvim)