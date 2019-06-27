Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı mı? , Ezgi Eyüboğlu kimdir? arama motorunda en çok arananlar listesine girdi. Ezgi Eyüboğlu kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile 14 Mayıs 2016'da nikâh masasına oturmuştu. Oyuncu çiftin aşkları 2013'te birlikte rol aldıkları “Ulan İstanbul” dizisinin setinde başlamıştı. Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım'dan boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı mı? Ezgi Eyüboğlu kimdir? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

EZGİ EYÜBOĞLU VE KAAN YILDIRIM BOŞANDI MI?

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı. Dün görülen duruşmayla anlaşmalı olarak ayrıldılar. Sosyal medya hesaplarında Ezgi Eyüboğlu, Yıldırım soyadını kaldırdı. Eyüboğlu ve Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu üniversiteden sonra Bahçeşehir Üniversitesinde master yaptı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki tiyatro kulübüne giriş yaptı. Bir yandan tiyatro ile ilgilenirken bir yandan ise ajansa kaydını yaptırdı. Boyu 1.65’tir.

Ezgi Eyüboğlu, 2007 tarihi ile birlikte artık modellik yapmaya başladı ve defilelere çıktı. Profesyonel olarak oyunculuk yaparak dizilerde oynadı. 2012 tarihinde ki Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdı. 2012 yılında ki bu dizinin ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ada karakteri ile sevenlerinin karşısında oldu.

Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu Yıldırım, birlikte rol aldıkları dizide tanıştı ve 2016 yılında evlendi.