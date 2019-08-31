Ezgi Eyüboğlu: Kalıcı işler yapmak istiyorum

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Karadeniz müziğiyle çıkış yaptı ama aslında her tarz müziği söylüyor ve seviyor. Son yıllarda çıkan güzel seslerden. mütevazı ve çalışkan kişiliğiyle dikkat çekiyor. Yavaş gidiyor ve kalıcı işler yapmak istiyor. “Maçka’da Buluşalım” şenliğinde yer alacak Ezgi Eyüboğlu ile müzik yolculuğunu konuştuk.

Müziğe nasıl başladınız?

Ailede müzisyen çok. Dört buçuk yaşında sahneye çıktım. Tüm eğitim hayatım hep müzik üzerinde gitti. Güzel sanatlar lisesinde okudum. Bilkent Üniversitesi’nde opera okudum. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Müzikoloji okudum. Her tarzda müzik yapıyorum. Sadece Karadeniz değil başka tarzlarda da müzik yapmayı seviyorum. Annem müzisyen olduğu için bölgesel türküleri ondan çok dinledim ve öğrendim.

EKONOMİK KAYGIM HİÇ OLMADI

Annem, oyuncu olan abim Eser Eyüboğlu ile bana her hafta sonu bağlamayla bize türkü öğretirdi. Üniversiteden sonra eğitimci olmak istediğim için formasyon aldım ve ardından 2017 yılında ilk albümümü çıkardım. Şimdilerde hem öğretmenlik yapıyorum hem de müziğe davem ediyorum. Albümümdeki şarkılar çok sevildi. Ekonomik kaygılarla yapmamıştım zaten bu albümü. Karadeniz müziğini, değişik tarzda başka enstrümanlar kullanarak yaptık ve çok sevildi. Milyonlara ulaştı bu benim için çok kıymetli. Bunun dışında başka türlerde besteler de yapıyorum. Bu şekilde müzik serüvenim devam ediyor.

YENİ ALBÜM ETNİK TARZDA OLACAK

Müzikte Karadeniz müziğiyle mi yoksa başka tarzlarda da eşit olarak mı devam edeceksiniz? Karadeniz müziklerine müzikseverlerin de ilgisi fazlalaşmaya başladı. Bunu karşılayacak sanatçı yetişebiliyor mu?

Yaptığım işlerde karma repertuvarlar tercih ediyorum. Çok yakın bir zamanda yeni bir albümle iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Yeni albüm Karadeniz müzikleri olacak ama biraz daha etnik bir tarz olacak. Bizim Karadeniz’de ataerkil bir durum var gibi görünüyor aslında ve daha çok erkek sanatçı çıkıyor bölgeden. Ama artık bunu yıkacağız diye düşünüyorum. İşin şaka tarafı son zamanlarda yeni, çok yetenekli arkadaşlar yetişmeye başladı. Ne kadar üretirseniz o kadar ayakta kalırsınız. Gelen arkadaşlar da ürettikleri oranda ayakta kalıp tanınırlıkları artacaktır diye düşünüyorum.

POPÜLER DEĞİL KALICI OLACAĞIM

Hedefinizde neler var?

Kalıcı bir şeyler yapmak istiyorum. Proje bazlı değişik topluma dokunan iyi şeyler için çalışmalarım var. Geçici işlerde gözüm yok, bazı şeylerin yavaş yavaş ama sağlam ilerlemesi aslında hoşuma gidiyor. Popüler iş yapsanız belki gündemi meşgul edersiniz ama kalıcı olmayacağını düşündüğüm için bu yollara başvurmuyorum. Böyle kalıcı ve yavaş daha güzel.

Bizim Karadeniz bölgesinde o kadar çok samimiyet var. Büyük korkum bir gün duruşumla bu samimiyeti kaybedersem esas sorun bu olacaktır. İnsanlar neden seviyor bu müziği o kadar içten yazılıyor ki insanlar bu müzikten etkileniyor bende bu ruha uygun işler yapmak için çabalıyorum.

“Maçka’da buluşalım” ile 8 Eylül’de, dinamik ezgileriyle, enerji dolu halk oyunları ve yöresel tatlarıyla, Karadeniz ruhunun tam olarak hissedileceği bir şölen olacak ve siz de bu organizasyonda yer alacaksınız. Bununla ilgili neler söylersiniz?

Birçok insanla aynı anda aynı duyguyu paylaşmak çok gurur verici bir şey. Herkesin özellikle büyük kentlerde zor bir hayat mücadelesi var. Şehrin ağır yaşam koşulları var. Böyle bir ortamda insanlar geçirecekleri gelecek haftayı bu konserlerle daha güzel, daha mutlu, daha enerjik geçirmesine sebep olacağız. Bu anlamda bu organizasyonda olmak, çok kıymetli benim için.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Yayın yönetmenimiz Emrullah Gül bu konularda çok duyarlı, araştıran ve güzel yollar bulan biri. Onunla aynı projede olmak benim için çok mutluluk verici ve tabii ki projede bulunan diğer arkadaşlar hepsi birbirinden kıymetli. İnşallah güzel bir gün yaşarız. Bu sahneyle ilgili çok heyecanlıyım. Umarım düşündüğümüz kadar güzel geçer. Gelen kişilerde umarım bundan mutlu olup, güzel vakit geçirirler. Herkesi bekliyoruz bu güzel organizasyona.

BARİYERLER OLUŞABİLİYOR

Karadeniz bölgesi bir derya. Bu bölgeden daha çok sanatçı çıkması gerekmiyor mu?

Bu meseleyi toplumsal olarak ele almak lazım. Ailesel, çevresel faktörler, imkanlar veya kadınların genel toplum olarak fazla bastırılması gibi sorunlar bu durumu etkiliyor diye düşünüyorum. Böyle şeyler hayatlarda olduğu sürece bariyerler oluşabiliyor. Ama duyduğum sessiz ve derinden çalışmalar yapan bir çok kişi var. Yakında yeni yüzler çıkar diye düşünüyorum.