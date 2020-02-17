Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in sürpriz aşkı patladı!

Uzun bir süredir yalnız olan güzel oyuncu, aradığı aşkı yine ünlüler dünyasında buldu. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Ezgi Eyüboğlu gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Bir aydır görüşen çift, şimdilik aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Öte yandan Oğulcan Engin'in son olarak Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Engin iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.