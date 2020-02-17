Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0449
  • 6,5516
  • 307.841
  • 120789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in sürpriz aşkı patladı!

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in sürpriz aşkı patladı!

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in sürpriz aşkı patladı!

Geçen haziranda Kaan Yıldırım ile 3 yıllık evliliği sona eren oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun sürpriz aşkı patladı. Ünlü oyuncunun, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Uzun bir süredir yalnız olan güzel oyuncu, aradığı aşkı yine ünlüler dünyasında buldu. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Ezgi Eyüboğlu gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Bir aydır görüşen çift, şimdilik aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 

Öte yandan Oğulcan Engin'in son olarak Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Engin iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.


Burak'ın ilk doğum gününe gösterişli parti
Hadise'den Aslı Enver açıklaması
Sürpriz aşk patladı!
Boşanma iddialarına son noktayı koydu
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber

Moussa Marega, Irkçı Tezahüratlar Yüzünden Maçı Terk Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in evi görüntülendi!

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ne anlatıyor? Sosyolojik analiz...