Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den el ele poz! Seda Sayan'dan ilk yorum geldi

Eyüpoğlu, Efe Kesgün’ün Emily’s Garden’da düzenlenen doğumgünü partisinde erkek arkadaşı Oğulcan Engin ile ilk kez el ele görüntülendi. Daha önce kameralardan kaçarak görüntü vermek istemeyen ikilinin bu pozları ‘Aşk itirafı’ şeklinde yorumlandı.

'İKİSİNİ ÇOK YAKIŞTIRDIM'

Öte yandan Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.