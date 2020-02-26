Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1567
  • 6,6984
  • 325.99
  • 114116
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den el ele poz! Seda Sayan'dan ilk yorum geldi

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den el ele poz! Seda Sayan'dan ilk yorum geldi

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'den el ele poz! Seda Sayan'dan ilk yorum geldi

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, önceki akşam aşkını itiraf etti.

Eyüpoğlu, Efe Kesgün’ün Emily’s Garden’da düzenlenen doğumgünü partisinde erkek arkadaşı Oğulcan Engin ile ilk kez el ele görüntülendi. Daha önce kameralardan kaçarak görüntü vermek istemeyen ikilinin bu pozları ‘Aşk itirafı’ şeklinde yorumlandı.

'İKİSİNİ ÇOK YAKIŞTIRDIM'

Öte yandan Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.

 


Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Karlar üstünde mayolu bir güzel: Defne Samyeli!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
El ele ilk poz!
350 bin TL'lik klasik tutku!

Faciadan kıl payı kurtuluş! Kalabalık alkollü sürücüyü linç etmeye kalktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenecek mi? '13 aydır yalnız yatıyorum'

Bilim insanlarını cevapsız bırakan yerler ve nesneler