Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin evlilik yolunda!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra gönlünü Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. İkilinin aşkları 'Bayi Toplantısı' filminin galasında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun, Oğulcan Engin'in evinde olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.

EZGİ AİLEYE GİRDİ

Takvim'in haberine göre; karantinayı birlikte geçiren ikilinin ilişkisi, yeni bir boyut kazandı. Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in babası Sinan Engin Instagram'da takipleşmeye başladı. Bu durum, "Ezgi aileye girdi" dedirtti. Güzel oyuncunun, Sinan Engin'le takipleşmesinin ardından gözler anne Seda Sayan'a çevrildi.

Daha önce oğlu Oğulcan ile Ezgi Eyüboğlu'nun ilişkisi hakkında konuşan Sayan, "Oğulcan ve Ezgi çok yakışıyorlar. Güzel bir kız” demişti.