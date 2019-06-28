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  3. Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım ayrılığının detayları ortaya çıktı!

Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım ayrılığının detayları ortaya çıktı!

Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım ayrılığının detayları ortaya çıktı!

Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın anlaşmalı olarak tek celsede biten evliliği herkesi şaşkına çevirdi. Boşanmanın detayları ise ortaya çıkmaya başladı.

Aşkları "Ulan İstanbul" dizisinin setinde başlayan ve 3 yıl önce nikah masasına oturan Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 

İkilinin sürpriz ayrılığı herkesi şoke etti. Boşanmanın ardındaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Çiftin boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Taraflar mahkemeye avukatlarıyla birlikte katıldı. 

Boşanma nedeni: Şiddetli geçimsizlik... Hakimin, “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine söz alan davacı Ezgi Eyüboğlu, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin. Davalıdan nafaka ya da tazminat talebim yoktur” dedi.

 

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