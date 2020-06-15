Ezgi Avcı 8 yıl sonra ilk kez Bodrum'da

Ezgi Avcı, geçtiğimiz gün Bodrum tatilinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Normalleşmenin başlamasıyla Bodrum'a tatile giden Ezgi Avcı, karantina sonrası deniz tatiline çıkmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Avcı, paylaşımına "8 yıl sonra bu sene bana bolca Bodrum" notunu düştü.