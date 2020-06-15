15 Haziran 2020 Pazartesi 12:04 | Son Güncelleme:
Ezgi Avcı 8 yıl sonra ilk kez Bodrum'da
Ünlü sunucu Ezgi Avcı, normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıktı. Avcı, rotasını Ege'ye çevirdi ve soluğu Bodrum'da aldı.
Ezgi Avcı, geçtiğimiz gün Bodrum tatilinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Normalleşmenin başlamasıyla Bodrum'a tatile giden Ezgi Avcı, karantina sonrası deniz tatiline çıkmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Avcı, paylaşımına "8 yıl sonra bu sene bana bolca Bodrum" notunu düştü.