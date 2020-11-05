Eyşan geri döndü! Cansu Dere ‘Sadakatsiz' performansı ile sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı dizinin son bölümü büyük beğeni topladı. Cansu Dere’nin dizideki performansı ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.



Bazı kullanıcılar Dere için “Eyşan ölmedi. Şekil değiştirdi” yorumunu yaptı. Dere’nin denizin içerisinde çığlık attığı sahneye ise “Uzun zamandır bir TV dizisinde izlediğim en etkileyici sahneydi. O soğuk suya seninle beraber ben de daldım”, “Olmak istediğim yerdesin Asya. Böyle bir şey bana da şart” gibi yorumlar yapıldı.