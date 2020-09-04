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  3. Eylül Öztürk anne oldu: Bu sefer babaya benzetmeyi başardık!
04 Eylül 2020 Cuma 09:49 | Son Güncelleme:

Eylül Öztürk anne oldu: Bu sefer babaya benzetmeyi başardık!

Eylül Öztürk anne oldu: Bu sefer babaya benzetmeyi başardık!

Oyuncu, sunucu ve sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, ikinci kez anne oldu. İlk bebeği Alex'i geçen yıl kucağına alan Öztürk, ikinci bebeğini dün dünyaya getirdi. Fenomen, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan çifti 2017 yılında dünyaevine girmiş, 2019 yılında ise ilk çocukları olan Alex de Amerika’da doğmuştu. Doğumunda ve sonrasında yaşadığı tüm süreci takipçileriyle paylaşan Öztürk, ikinci kez hamile olduğunun müjdesini vermişti.

"BU SEFER BABAYA BENZETMEYİ BAŞARDIK"

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk ikinci kez anne olduğunu kızının fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Öztürk, müjdeli haberi şu sözlerle dile getirdi; "Ve dünyalar ikinci kez bizim oldu. Bu sefer babaya benzetmeyi başardık sanırım. Beyaz tenli,uzun ve kumral saçları var ve tahminimce ilerde renkli gözlü olacak gibi sanki..Bir de köfte gibi dudakları. Ha bir de,abisinin izinden gidip gelmemekte ısrar edince,kendisini Ağustos ayında beklerken bir sürpriz yapıp 41 hafta sonunda Eylül ayını tercih etti. O zaman senin adın “Eylül Alice Özkan” olsun kuzum,baban abin ve ben seni çok seviyoruz."

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