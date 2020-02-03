Eylül Öztürk, 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'le yaşadığı tartışmayı yargıya taşıdı!

Eylül Öztürk, ikinci bebeğine hamile olduğunu sosyal medyadan duyurmuş, 2. Sayfa ise bu paylaşımın taklit olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine sunucular ve Öztürk, sosyal medyada birbirine girmişti.

YAYIN YASAĞI VE UZAKLAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNDU!

Son olarak Eylül Öztürk, 2. Sayfa programının sunucuları hakkında yayın yasağı ve uzaklaştırma talebinde bulunduğunu şu sözlerle açıkladı: "Konu ile ilgili yayın yasağı ve uzaklaştırma tedbiri taleplerimizin tamamlandığını, avukatım sevgili Özlem Bakırcı‘nın konunun yakın takipçisi olacağını kamu oyuna duyururuz."