Exxen'in tartışmalı dizisi Sihirli Annem ilk fragmanıyla görücüye çıktı!

Yılbaşında izleyici ile buluşacak Exxen, bünyesinde bulundurduğu iddialı projelerle bomba gibi geliyor. Exxen’in en iddialı yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisi de ilk fragmanıyla görücüye çıktı. Dizi ilk duyurulduğu günden itibaren eski oyuncularının tepkileriyle sık sık gündeme geldi. Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı, kızı Melisa’nın dizinin tekrarlarını izlediğini gördükten sonra yeniden çekme kararı aldığını açıklamıştı. İşte çok konuşulan Sihirli Annem dizisinin ilk fragmanı!

SİHİRLİ ANNEM FRAGMANI





EXXEN SİHİRLİ ANNEM KONUSU NE?

Betüş adlı perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ve sonrasında gelişen hikayenin anlatıldığı Sihirli Annem tekrar ekranlarda olacak. 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yeni bölümleri çıkacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.'Betüş'ü canlandıracak olan yeni oyuncu Açelya Topaloğlu olurken, Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın 'Perihan' karakterini ise Lale Başar canlandıracak.