Exxen'de işler beklendiği gibi olmadı... Acun Ilıcalı hüsrana uğradı

Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı bir müzikal proje olacak. Proje tasarımı Ali Atay'a ait Onur Ünlü yönetmenliğinde ve başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın olacağı Şeref Bey adlı dizi seyirciyle buluşacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler adlı dizi de platformda yer alacak.



1 Ocak itibari ile yayın hayatına başlayan Exxen içi kullanıcılar platform için 9,90 TL ödeyip reklam izleme olayının saçma olduğunu buldu. Ayrıca içeriklerin kalitesizliği, sitenin sürekli hata vermesi kullanıcıları çıldırttı.

İşte sosyal medyada verilen tepkiler...