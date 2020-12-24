Acun Ilıcalı'nın kurduğu yeni dizi ve film platformunda yayınlanacak olan yapımlar belli oluyor. Exxen'de izleyici karşısına geçecek yapımlardan biri de Vahşi Şeyler oldu. I-Content ve Depo Film ortak yapımı olan dizinin senaryosunu ise Alper Alpözgen'e ait. Peki, Exxen Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kim?

VAHŞİ ŞEYLER KONUSU NEDİR?

Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde işte bu sorunun cevabını göreceğiz.

VAHŞİ ŞEYLER OYUNCULARI KİM?

Vahşi Şeyler oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.