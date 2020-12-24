24 Aralık 2020 Perşembe 18:10 | Son Güncelleme:
Exxen Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kim?
Vahşi Şeyler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın yeni dizi ve film platformu olan Exxen'de yayınlanacak olan Vahşi Şeyler'in posteri yayınlandı. Dizinin Ocak ayında yayın yapması tahmin ediliyor. Peki, Exxen Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kim?
Acun Ilıcalı'nın kurduğu yeni dizi ve film platformunda yayınlanacak olan yapımlar belli oluyor. Exxen'de izleyici karşısına geçecek yapımlardan biri de Vahşi Şeyler oldu. I-Content ve Depo Film ortak yapımı olan dizinin senaryosunu ise Alper Alpözgen'e ait. Peki, Exxen Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kim?
VAHŞİ ŞEYLER KONUSU NEDİR?
Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde işte bu sorunun cevabını göreceğiz.
VAHŞİ ŞEYLER OYUNCULARI KİM?
Vahşi Şeyler oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.