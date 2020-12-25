Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Netflix'e rakip olacak yeni platformu Exxen için yatırımları tam gaz sürüyor. Exxen tarafından duyurulan ilk dizi Öğrenci Evi oldu. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu. Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlayacak? Exxen Öğrenci Evi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin 1 Ocak 2021 tarihinde platformla birlikte prömiyer yapması ve izleyiciyle buluşması bekleniyor.

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ KONUSU NE?

Tims&B'nin yapımcısı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda benzer hikayeleriyle tanınan yönetmen Doğa Can Anafarta oturuyor. Dört ev arkadaşı öğrencinin ve etrafındakilerin yaşadıklarının anlatılacağı Öğrenci Evi'nin fragmanının da önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda, TV dünyasının genç ve yetenekli isimleriyle ilk oyunculuk denemesi olan internet fenomenlerinden Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Samet Kaan Kuyucu, Ceren Balcı, Dilara Gül Demiral, Ozan Güçlü, Merve Nur Bengi, Zülal Sude Güler, Serra Pirinç bulunuyor.