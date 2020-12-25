Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'e dahil olmuştu. Konuşanlar programının bundan sonra Exxen'de yayınlanacağını duyuran Hasan Can Kaya, YouTube'daki Konuşanlar programının bütün bölümlerini sildi. Bunun üzerine yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Exxen Konuşanlar ne zaman başlayacak? Konuşanlar yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? gibi sorular gündeme geldi.

EXXEN KONUŞANLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen 1 Ocak tarihinden itibaren dijital ortamda yayın yapmaya başlayacak. Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programının da 1 Ocak tarihinde EXXEN’in açılması ile birlikte başlaması bekleniyor.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kaya, bir çok komedi programında metin yazarlığı yaptı.

Bir yandan da kendi hazırladığı formatları Youtube gibi platformlarda sergileyen Kaya, BKM’de bazı işlere imza atı. Ancak Hasan Can Kaya’yı ünlü yapan program yine formatı kendisine ait olan Konuşanlar oldu.

Youtube’da kısa sürede Konuşanlar programı popüler olurken, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen ile anlaşan Hasan Can Kaya, Youtube videolarını kaldırdı.