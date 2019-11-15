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  3. Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı merakla beklenen isimleri açıkladı!

Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı merakla beklenen isimleri açıkladı!

Exatlon Challenge yarışmacıları kimler" Acun Ilıcalı merakla beklenen isimleri açıkladı!

Acun Ilıcalı, yeni projelerinden 'Exatlon Challenge'da yarışacak isimleri sosyal medya hesabından açıkladı.

Exatlon Challenge yarışmacılarının isimleri merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden Exatlon Challenge'a katılacak olan isimleri duyurdu. Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber'ın yer aldığı Exatlon Challenge kadrosunda Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak gibi isimler de yer alıyor.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdal, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

"REALITY SHOW TARZINDA OLACAK"

Orkun Işıtmak, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Acun ağabeyle daha önceden bir araya gelmek çok istemiştik fakat bugüne kısmet oldu. Proje için önümüzdeki ay Dominik'te çekimlere gideceğim. Exatlon Challenge, Survivor'dan farklı olacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da reality show tarzında bir proje ortaya çıkacak" demişti.


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